Узбекистан за девять месяцев импортировал более 21 тыс. тонн мяса

CentralAsia (UZ) - В январе-сентябре текущего года Узбекистан импортировал 21109 тонн мяса, 70% из которого из Беларуси, сообщил Государственный комитет по статистике РУз.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт мяса увеличился на 6865 тонн.

За этот период больше всего мяса было импортировано из Беларуси – 14403 тонны, из Казахстана – 3220 тонн и Украины – 2018 тонн.

Также 559 тонн мяса было импортировано из России и 540 тонн из Молдовы.

За этот же период в Узбекистане было произведено 1,9 млн тонн мяса.