В Узбекистане более 254 тыс. детей вакцинированы от коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 8 ноября в Узбекистане 287 442 ребенка в возрасте от 12 до 18 лет были добровольно вакцинированы препаратом Pfizer, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

Лидерами в процессе вакцинации детей от коронавируса стали Ферганская (72 705 доз), Наманганская (56 600 доз), Андижанская (34 733 дозы) области Узбекистана.

Министерство здравоохранения Узбекистана разрешило вакцинацию от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech детей старше 12 лет в сентябре текущего года.

Решение об этом приняли главный санитарный врач и национальная технико-иммунологическая экспертная комиссия. Вакцинация является добровольной и осуществляется с согласия родителей или опекунов.

По данным Минздрава республики, решение основано на результатах клинических испытаний вакцины Pfizer среди детей в возрасте 12−15 лет, которые показали высокую эффективность и безопасность. Соответствующую рекомендацию дала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), говорится в сообщении.

В середине сентября в Узбекистан из США было доставлено 1,214 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech.

В конце мая Европейское агентство лекарственных средств также одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков старше 12 лет.