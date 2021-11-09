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За сутки в Узбекистане выявили 229 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане количество заболевших коронавирусом продолжает снижаться, сообщили в Минздраве республики.

8 ноября в стране у 229 человек была диагностирована коронавирусная инфекция.

Общее количество официально зарегистрированных случаев в Узбекистане составляет 188 398.

За сутки выздоровели 265 человек (всего 184 507), показатель выздоровления составляет 98%.

Скончались 3 пациента с коронавирусом, а общее число умерших от этой болезни составило 1 343 человека.

Хотя ситуация с коронавирусом в стране улучшается, Минздрав Узбекистана призывает население строго придерживаться установленных правил карантина и тем самым обезопасить себя и здоровье других граждан.

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