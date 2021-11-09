Мирзиеев выразил соболезнования Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте в Карагандинской области.

Об этом в своем Телеграм-канале написал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Утром 7 ноября на шахте «Абайская» в Карагандинской области Казахстана в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтёров.