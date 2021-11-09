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Власти Узбекистана не разрешили польской журналистке собрать вещи в доме в Ташкенте - СМИ
Предыстория: Польскую журналистку Агнешку Пикулицка не пустили из Казахстана в Узбекистан 

CentralAsia (UZ) -  В воскресенье на границе между Казахстаном и Узбекистаном была остановлена ​​польская журналистка Агнешка Пикулицка-Вильчевска.

Ранее сообщалось, что журналистка в в Twitter сообщила, что ей отказали во въезде в Узбекистан, но она не может вернуться в Казахстан из-за ограничений COVID-19. Ее твиты начались после более чем 24 часов нахождения на границе, когда власти отказали ей в возможности вернуться в свой дом в Ташкенте и забрать свои вещи.

По словам Пикулицка-Вильчевской, Министерство иностранных дел Узбекистана разрешило ей купить билет на вылет из Узбекистана, но власти не разрешают ей пойти домой и собрать вещи, сообщает американское издание The Diplomat.

Агнешка Пикулицка-Вильчевска, независимый журналист, работавший на The Guardian, Al Jazeera, The Diplomat и Eurasianet, 1 февраля сообщала в своем аккаунте в Твиттере, что через шесть месяцев после подачи заявки на аккредитацию она была отклонена Министерством иностранных дел Узбекистана.

Журналистка ранее сообщала о домогательстве со стороны сотрудника Министерства иностранных дел Узбекистана, а затем давлении при попытке получить аккредитацию.

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