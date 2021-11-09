За неделю сладкий перец в Узбекистане подорожал на 67%

CentralAsia (UZ) - За последнюю неделю цены на сладкий тепличный перец в Узбекистане выросли на 67%, причем, цены этот продукт растут третью неделю подряд. Если рассматривать еженедельные колебания цены в течение текущего года, недельный рост цен с 28 октября по 4 ноября 2021 года был самым высоким за последние пять месяцев, отмечают специалисты EastFruit.

С начала июля по середину сентября средние оптовые цены на перец сладкий были на уровне, временами даже на 25% ниже, чем в аналогичном периоде 2019-2020 годах.

Цены на эту продукцию «вырвались» вперед от прошлогодних уровней в третьей декаде сентября, и вплоть до середины октября 2021 года средние оптовые цены на перец сладкий были уже в два раза выше по сравнению аналогичным периодом 2019-2020 гг. Однако более высокий темп роста средних оптовых цен в третьей декаде октября 2021 года увеличил разрыв по сравнению с прошлогодними уровнями.

По данным ценового мониторинга EastFruit, с 28 октября по 04 ноября 2021 года средние оптовые цены на перец сладкий зеленый тепличный выросли с 6000 до 10 000 сум/кг (с $0,56 до $0,94), на перец сладкий красный тепличный вырос с 9000 до 15 000 сум/кг (с $0,84 до $1,40). Иначе говоря, за неделю цены на оба продукта выросли на 67%, что является самым высоким недельным приростом за последние пять месяцев.

По состоянию на 4 ноября 2021 года розничные цены на перец сладкий зеленый тепличный в супермаркетах столицы Узбекистана колебались от 13 000 до 21 000 сум/кг (от $1,21 до $1,96), а на перец сладкий красный тепличный от 18 000 до 37 000 сум/кг (от $1,68 до $3,46) в зависимости от их сорта и качества.