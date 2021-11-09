В МИД России заявили о случаях ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Случаи ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана инспирированы извне и направлены на дискредитацию сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Такую точку зрения он высказал в статье, посвященной 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

Лавров отметил, что русскоязычная община в Казахстане и казахстанская в России служат «мощными связующими звеньями» между двумя странами и в новейшей истории обе страны показали «значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии».

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — написал Лавров.

По его словам, по каждому из таких случаев и Москва, и Нур-Султан принимают совместные меры, задействуя различные каналы связи — как дипломатические, так и по линии органов правопорядка и юстиции. «Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран», — добавил министр.

В августе 2021 года были опубликованы записи рейдов казахских националистов, которые проверяли использование казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Рейды прошли в таких городах, как Нур-Султан, Алма-Ата, Павлодар, Уральск, и других. Некоторых продавцов — в основном женщин предпенсионного возраста — заставили извиняться на камеру. При этом названия опубликованных в Сети роликов граничили с оскорблениями на национальной почве.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил тогда, что власти Казахстана не реагируют на действия националистов в отношении русского языка в стране, напротив, Россию призывают «понять сложные обстоятельства», в которых находится правительство.

От имени официальных властей выступил тогда первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев. Он назвал действия языковых патрулей казахских националистов недопустимыми и возмутительными.

«Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому, что в нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации, по какому поводу: казахи, русские или представители других этносов», — сказал Абаев. «Подавляющее большинство наших граждан осуждают такие проявления пещерного национализма», — добавил он.

По словам Абаева, русским языком в Казахстане владеют почти 90% населения, более 30% школьников обучаются на русском языке, хотя доля русских среди жителей страны составляет 20%. «Разве это не говорит о востребованности языка? В Казахстане работают более 23 тыс. учителей русского языка и литературы. Это больше, чем в любой другой стране в Центральной Азии. Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо», — подчеркнул Абаев.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения