В Узбекистане продали 200 билетов на несуществующие рейсы в Москву и Санкт-Петербург

CentralAsia (UZ) - На днях в аэропорту города Навои пассажирам продали билеты на несуществующие рейсы российской авиакомпании IFly. Самолеты должны были вылететь в Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщили в Uzbekistan Airports, пассажиры начали прибывать в аэропорт в понедельник во второй половине дня. К 18.00 скопилось порядка 200 человек, однако их рейсов не оказалось в расписании.

«По словам пассажиров, они приобретали авиабилеты в разных филиалах компании «Восток Бухара», расположенных в Самарканде, Бухаре и Ургенче», – сообщили в Uzbekistan Airports.

Сотрудники аэропорта связались с авиакомпанией, продававшей билеты, с требованием объясниться перед пассажирами.

В компании пообещали вернуть всем деньги.

В Uzbekistan Airports подчеркнули, что не замешаны в обмане и не имеют отношения к продаже авиабилетов.

На днях билеты на несуществующий рейс продали в аэропорту Ургенча.