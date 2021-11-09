В Таджикистан доставлено 500 тысяч доз вакцины «КоронаВак»

CentralAsia (TJ) - В рамках двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества 7 ноября в Таджикистан было доставлено 500 тыс. доз вакцины «КоронаВак» производства компании Sinovac Research & Development Co. Ltd. Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

В церемонии приёма в Международном аэропорту Душанбе приняли участие представители Минздрава, МИД Таджикистана, посольства Китая в Таджикистане.

Следует отметить, что доставленные вакцины хранятся на специальных складах Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и используются для населения в соответствии с национальным планом.

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