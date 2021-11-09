Мирзиеев совершит в Турцию первый зарубежный визит после избрания на пост президента

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в эти выходные посетит с визитом Турцию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ш. Мирзиеев примет участие в очередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле 12 ноября. Это будет первый визит Мирзиеева в зарубежную страну после избрания на второй срок президентства.

Ожидается, что в саммите также примут участие президенты Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и премьер-министр Венгрии.

По итогам саммита ожидается принятие совместных документов, направленных на повышение эффективности взаимодействия и углубление многостороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

Программой пребывания главы государства также предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч в городе Стамбуле.

Узбекистан стал полноправным членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств в сентябре 2019 года. Помимо Узбекистана, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция являются полноправными членами Совета, который был создан в 2009 году, а Венгрия является членом-наблюдателем. Ожидается, что Туркменистан присоединится к организации в качестве полноправного члена на саммите в эту пятницу.

Предыдущий визит Ш.Мирзиеева в Турцию состоялся в феврале прошлого года.