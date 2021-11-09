Рейс Нур-Султан - Бишкек возобновят 17 ноября

CentralAsia (KZ) - Рейсы из Нур-Султана в Бишкек станут снова доступны казахстанцам с 17 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, а с декабря еще и по понедельникам и пятницам. Из Алматы в Бишкек авиакомпания уже выполняет ежедневные рейсы.

Полеты будут выполняться авиакомпанией Air Astana на Embraer E190-E2. Самолеты представлены в компоновке премиум-эконом и экономкласс.

Пассажиры, вылетающие в Бишкек, включая граждан Республики Кыргызстан, транзитных пассажиров и детей старше 6 лет, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученную в течение 72 часов до прибытия. Это требование не распространяется на пассажиров, прошедших полный курс вакцинации.

Ранее сообщалось, что Казахстан возобновит авиасообщение с Индией. Межведомственная комиссия разрешила возобновление регулярного авиасообщения между Казахстаном и Индией. С 15 ноября 2021 года авиакомпания Air Astanа планирует начать выполнение рейсов по маршруту Алматы – Дели – Алматы с частотой три рейса в неделю.

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