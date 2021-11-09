Предприниматели Казахстана жалуются на контрабанду и конкуренцию товаров из Узбекистана - СМИ

CentralAsia (UZ) - Бизнесмены из Казахстана обсудили случаи контрабанды узбекистанских товаров в Казахстан. Главной причиной роста узбекских товаров на казахстанском рынке местные производители называют контрабанду, передает inbusiness.kz.

Таможня РК сообщила, что в связи с пандемией и запретами на свободное перемещение людей через границу, вырос официальный товарооборот между двумя государствами.

Отмечается, что особенно вырос импорт одежды (в 4,9 раз) и игрушек (в 6,3 раза). Объём официально ввезённых пластмассовых товаров увеличился на 84%, трикотажа — на 62%, кондитерских изделий — на 44%.

Однако казахстанские предприниматели заявили об обратном — несмотря на заверения госорганов, поток «серого» импорта только усиливается.

«Контрабанда как проходила, так и проходит. Если раньше, до пандемии, когда люди спокойно передвигались, завозили контрабанду фурами, то сейчас намного хуже происходит — контрабанду завозят вагонами!» — сообщил глава кондитерского предприятия Nurtau Distribution Абай Мырзабаев.

Также отмечалось, что товары из Узбекистана намного дешевле аналогичных казахских.

Как считают предприниматели, низкая стоимость узбекских товаров вызвана конкуренцией. В Узбекистане в этих отраслях работают сотни предприятий, а в Казахстане — одно-два.

Если бизнес не начнёт борьбу с «серым» импортом, то Казахстан впадёт в полную зависимость от импорта, - заверили предприниматели.

В итоге стороны одобрили предложенный Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» комплексный план совместных действий против контрабанды.