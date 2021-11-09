Узбекистан приостановил полеты российской iFly Airlines

CentralAsia (UZ) - Агентство «Узавиация» приняло решение о применении санкции в отношении российской авиакомпании «I Fly Airlines» о временном приостановлении полетов в Узбекистан.

Ранее авиакомпания IFly продала билеты на рейсы по маршрутам Ургенч – Москва, Навои – Москва и Навои – Санкт-Петербург. Однако данных рейсов не оказалось в расписании при прибытии пассажиров в аэропорты.

"В случае повторения подобных случаев (а именно - организация пассажирских чартерных рейсов без получения соответствующих разрешений) со стороны авиакомпаний Агентством «Узавиация» будут отозваны эксплуатационные разрешения для выполнения полетов", - сообщили представители «Узавиации».