Впервые с начала пандемии в России от COVID умерли более 1200 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 211 человек, передает оперативный штаб.

Это абсолютный максимум с начала пандемии коронавирусной инфекции. Предыдущий максимум количества смертей был установлен 5 ноября, тогда от COVID умерли 1192 человека.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 95 и Санкт-Петербурге — 88.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 249 215 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,8 млн, из них выздоровели — 7,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 911 117 пациентов.