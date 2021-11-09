Таджикистан с 2022 года вводит односторонний безвизовый режим для граждан 52 стран. Список

- Таджикистан, общество
- 16:56, 09 ноября 2021
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CentralAsia (TJ) - Правительство Таджикистана с 1 января 2022 года вводит односторонний безвизовый режим для въезда в республику гражданам 52 стран мира, передает «Азия Плюс».
Срок нахождения таких лиц на территории Таджикистана установлен в 30 дней.
Министерствам иностранных дел, внутренних дел и Государственному комитету нацбезопасности страны поручено обеспечить контроль за выполнением принятого постановления.
Министерство иностранных дел РТ обязуется уведомить соответствующие страны о введении одностороннего безвизового режима.
В настоящее время Таджикистан имеет двусторонний безвизовый режим (или с визой по прибытии) с 58 странами мира.
Причины предоставления таких преференций гражданам отдельных стран в постановлении не указываются.
Скорее всего, данная мера направлена на увеличение притока иностранных инвестиций и туристов в республику. Дело в том, что фигурирующие в списке страны, граждане которых смогут с 1 января въехать в Таджикистан без визы, находятся в перечне из 78 стран, граждане которых имеют право на получение визы Таджикистана в упрощенном порядке. А предоставление визы иностранцам в упрощенном порядке внешнеполитическое ведомство Таджикистана объясняет «повышением уровня инвестиционной и туристической привлекательности республики».
Введение одностороннего безвизового режима с 1 января распространяется на граждан следующих стран мира:
1. Австралия;
2. Объединенные Арабские Эмираты;
3. Люксембург;
4. Бруней-Доруссалам;
5. Кувейт;
6. Катар;
7. Новая Зеландия;
8. Соединенные Штаты Америки;
9. Исландия;
10. Канада;
11. Швейцарская Конфедерация;
12. Малайзия;
13. Венгрия;
14. Австрия;
15. Аргентина;
16. Германия;
17. Доминиканская Республика;
18. Индонезия;
19. Италия;
20. Корея;
21. Куба;
22. Латвия;
23. Литва;
24. Мальдивская Республика;
25. Польша;
26. Португалия;
27. Сингапур;
28. Турция;
29. Филиппины;
30. Финляндия;
31. Франция;
32. Хорватия;
33. Чехия;
34. Чили;
35. Шри-Ланка;
36. Эквадор;
37. Эстония;
38. Греция;
39. Лихтенштейн;
40. Монако;
41. Саудовская Аравия;
42. Бахрейн;
43. Бельгия;
44. Дания;
45. Испания;
46. Нидерланды;
47. Норвегия;
48. Таиланд;
49. Иордания;
50. Швеция;
51. Ямайка;
52. Япония.