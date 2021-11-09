Таджикистан с 2022 года вводит односторонний безвизовый режим для граждан 52 стран. Список

CentralAsia (TJ) - Правительство Таджикистана с 1 января 2022 года вводит односторонний безвизовый режим для въезда в республику гражданам 52 стран мира, передает «Азия Плюс».

Срок нахождения таких лиц на территории Таджикистана установлен в 30 дней.

Министерствам иностранных дел, внутренних дел и Государственному комитету нацбезопасности страны поручено обеспечить контроль за выполнением принятого постановления.

Министерство иностранных дел РТ обязуется уведомить соответствующие страны о введении одностороннего безвизового режима.

В настоящее время Таджикистан имеет двусторонний безвизовый режим (или с визой по прибытии) с 58 странами мира.

Причины предоставления таких преференций гражданам отдельных стран в постановлении не указываются.

Скорее всего, данная мера направлена на увеличение притока иностранных инвестиций и туристов в республику. Дело в том, что фигурирующие в списке страны, граждане которых смогут с 1 января въехать в Таджикистан без визы, находятся в перечне из 78 стран, граждане которых имеют право на получение визы Таджикистана в упрощенном порядке. А предоставление визы иностранцам в упрощенном порядке внешнеполитическое ведомство Таджикистана объясняет «повышением уровня инвестиционной и туристической привлекательности республики».

Введение одностороннего безвизового режима с 1 января распространяется на граждан следующих стран мира:

1. Австралия;

2. Объединенные Арабские Эмираты;

3. Люксембург;

4. Бруней-Доруссалам;

5. Кувейт;

6. Катар;

7. Новая Зеландия;

8. Соединенные Штаты Америки;

9. Исландия;

10. Канада;

11. Швейцарская Конфедерация;

12. Малайзия;

13. Венгрия;

14. Австрия;

15. Аргентина;

16. Германия;

17. Доминиканская Республика;

18. Индонезия;

19. Италия;

20. Корея;

21. Куба;

22. Латвия;

23. Литва;

24. Мальдивская Республика;

25. Польша;

26. Португалия;

27. Сингапур;

28. Турция;

29. Филиппины;

30. Финляндия;

31. Франция;

32. Хорватия;

33. Чехия;

34. Чили;

35. Шри-Ланка;

36. Эквадор;

37. Эстония;

38. Греция;

39. Лихтенштейн;

40. Монако;

41. Саудовская Аравия;

42. Бахрейн;

43. Бельгия;

44. Дания;

45. Испания;

46. Нидерланды;

47. Норвегия;

48. Таиланд;

49. Иордания;

50. Швеция;

51. Ямайка;

52. Япония.

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