Токаев полетит в Стамбул

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его словам, 11-12 ноября президент посетит Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

Ожидается, что в рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч.

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