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В Казахстане ожидаются метель, туман и гололед, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  «Казгидромет» предоставил прогноз погоды на 10 ноября.

«Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь восток, центр и юг страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части страны ожидается усиление ветра, на севере – с низовой метелью, на западе и севере – туман, на северо-западе – гололед», - говориться в сообщении.

- На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усиление ветра 15-20, на юго-западе области порывы 25 м/с.

- В Акмолинской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

- В Западно-Казахстанской, Атырауской областях на северо-западе ожидается туман, на западе – усиление ветра 15-20 м/с.

- В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

- Днем на западе Мангистауской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

- Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

- На севере Костанайской области ожидается гололед, на северо-востоке, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

- Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 18 м/с.

- Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

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