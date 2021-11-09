Британские ученые объяснили смерти среди вакцинированных от COVID-19

CentralAsia (CA) - Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин, сообщает The Independent.

«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, <…> но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — сказала она.

Действие вакцин против коронавируса ослабевает быстрее у тех, кто находится в группе риска: людей старше 70 лет и пациентов с сопутствующими заболеваниями, объяснила Хопкинс.

«Если вы здоровый 30-летний человек, то две дозы защитят вас на более длительный период. Вот почему эти люди должны как можно скорее получить третью дозу», — подчеркнула врач. Несмотря на то что темпы ревакцинации в Великобритании «довольно хорошие», отмечает Хопкинс, она проходит медленнее, чем основная кампания по вакцинации.

Ранее американские ученые выяснили, что защита против коронавируса, обеспечиваемая любыми типами вакцин, снизилась с 87,9% в феврале до 48,1% к октябрю 2021 года. Еще одно исследование в США показало, что ревакцинация через шесть месяцев значительно увеличивала у макак-резусов число нейтрализующих антител против SARS-CoV-2.