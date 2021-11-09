Ученые проанализировали опасность пыльной бури, которой несколько дней дышали в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Ученые центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и института биоорганической химии Академии наук Узбекистана провели анализ состава пыли, осевшей после пылевой бури. По результатам исследования, в пыли, осевшей в городах страны, вредных частиц, опасных для здоровья человека не было обнаружено.

Образцы проб были отобраны на территориях, прилегающих к станции метро «Беруни» (Олмазарский район) и Академгородку (Мирзо-Улугбекский район). Об этом сообщили в пресс-службе Мининноваций РУз.

Согласно данным, изображения были получены в различных масштабах (от 100 мкм до 1 мкм) с помощью программного обеспечения SmartSEM.

Образцы проб анализировались на таких приборах, как SEM - EVO MA 10 (Zeiss, Germany), рентгеновский дифрактометр Panalytical Empyrean, газовый хроматограф Agilent 7890B и др. Контроль за работой оборудования осуществлялся в программе Data Collector.

Результаты показывают, что в составе пыли большое количество частиц размером до 5 и она менее опасна, - отмечается в сообщении министерства.

Отмечается, что анализ наличия 42 видов пестицидов в образцах пыли методом газовой хроматографии показывает их полное отсутствие в образцах. Данные анализа также показали нормальное количество солей. Измерение рН в образцах пыли указывает на то, что при растворении пыль имеет щелочные свойства.

Кроме того, исследование образцов показало, что по своей природе они являются стандартной пылью.

Опасность может представлять только ее повышенное количество в воздухе. В пыли отсутствуют опасные для здоровья человека тяжелые металлы, соли, пестициды, - заключили эксперты.

Пыльная буря накрыла несколько регионов Узбекистана на прошлой неделе. Несколько дней пыль держалась в воздухе, видимость на дорогах снизилась. Около 600 человек в Ташкенте обратились в больницы с жалобами на проблемы с дыханием.