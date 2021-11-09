В Казахстане рассказали кто в первую очередь пройдет ревакцинацию от COVID-19

CentralAsia (KZ) - Ревакцинация против коронавируса в Казахстане, в том числе и в столице, стартует во второй половине ноября. Заведующая отделением врачей общей практики городской поликлиники №15 Гульнар Сыздыкова рассказала, какие категории граждан пройдут ревакцинацию в Нур-Султане в первую очередь.

Сообщается, что бустерную вакцину в первую очередь будут получать уязвимые к болезни категории граждан.

«Прививаться вакциной повторно в первую очередь будут те, кто первыми получили прививки от коронавируса: медицинские работники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов. Все, безусловно, на добровольной основе. Также в числе первоочередных ревакцинацию рекомендуется пройти людям с хроническими заболеваниями, пожилым, поскольку они входят в группу риска», - пояснила Сыздыкова.

Срок ревакцинации варьируется от полугода до 9 месяцев с момента получения обеих доз вакцины от COVID-19. Также подчеркивается, что медики рекомендуют гражданам перекрестную вакцинацию, иными словами, привиться другим типом вакцины.

«После «Спутника V» ревакцинацию следует проходить через 9 месяцев, потому что это векторная, усиленная вакцина. После отечественной QazVac и китайской Vero Cell - спустя 6 месяцев после получения обоих компонентов. Кто прививался векторной вакциной «Спутник V», тому желательно получить инактивированную QazVac или Vero Cell и наоборот», - уточнила врач.

Отмечается, что вакцина позволяет выработать коллективный иммунитет, что приведет к остановке распространения коронавируса.

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