Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую, - инфекционист

CentralAsia (CA) - Третья волна коронавируса в России сменилась четвертой, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.

«Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — сказал он на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

По словам ученого, наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 наблюдается в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, он упомянул Россию, где «ежедневно регистрируется больше 40 тысяч» заболевших.

Подъем заболеваемости коронавирусом в Росии регистрируется с сентября. Суточный прирост случаев заражения 28 октября впервые превысил отметку в 40 000. 7 и 8 ноября показатель немного превышал 39 000 случаев. 4 ноября был зарегистрирован антирекорд по смертности от коронавируса — 1195 случаев за сутки. С 16 октября показатель превышает отметку в 1000 случаев.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.