В Узбекистане отключения света объяснили недостатком энергии из-за маловодья

CentralAsia (UZ) - В некоторых районах Узбекистана зарегистрированы кратковременные отключения электричества, так как ГЭС страны выработали в этом году недостаточно энергии из-за маловодья, сообщило Министерство энергетики РУз.

«Из-за снижения по причине маловодья производства электроэнергии на ГЭС в некоторых районах наблюдаются кратковременные отключения электроэнергии», – отметили в Минэнерго.

Уточняется, что ГЭС Узбекистана второй год подряд не могут выработать достаточно электричества.

«Так, в 2019 году выработка на гидроэлектростанциях составила 6,5 млрд кВт/ч, а в текущем году, как и в прошлом, этот показатель равен 5 млрд кВт/ч или на 1,5 млрд кВт/ч меньше (23%). Этого недостающего объема было бы достаточно для обеспечения всего населения республики электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний период», – сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что эта ситуация характерна не только для Узбекистана, но и для всего региона в целом. Сейчас принимаются меры по выработке электроэнергии в запланированных объемах на тепловых электростанциях.