В тюрьмах Узбекистана сотрудников обучают правилам Нельсона Манделы

CentralAsia (UZ) - Для сотрудников пенитенциарных учреждений Узбекистана проводится тренинг «Основные принципы правил Нельсона Манделы», сообщила пресс-служба Национального центра по правам человека (НЦПЧ).

В рамках прохождения тренинга сотрудники пенитенциарных учреждений получат лучшее понимание правил Нельсона Манделы и навыки по их применению на практике, выявлению соответствующих нарушений и защите заключенных от пыток и жестокого обращения. Они также узнают, как балансировать безопасность и права человека в тюрьмах.

В число участников вошли международные эксперты Калия Камбанелла, Вадим Човган, Мари Брасхольт, представители Министерства внутренних дел Узбекистана.

Трехдневное мероприятие организовано НЦПЧ в сотрудничестве с координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане и Датским институтом по борьбе с пытками.