NFT «Один день мира» монгольского художника был продан за ₮350 млн

CentralAsia (MNG) - В рамках «Месяца культурного творчества» 8 ноября в Национальной художественной галерее Монголии произведение искусства под названием «Один день мира» художника Н.Сэргэлэна было представлено как NFT* (non-fungible token - невзаимозаменяемый токен).

Выполненное художниками Н.Сэргэлэном, С.Ганзамом, Ш.Сайнзулом и Н.Хосбаяром, произведение искусства является крупнейшим монгольским произведением искусства, нарисованным традиционными монгольскими художественными техниками «Монгол Зураг» с использованием гуаши и акварели на холсте площадью 52,5 кв. 21 метр х 2,5 метра).

Группа художников потратила около 10 лет на соответствующие исследования и раскрашивание произведения искусства. С акцентом на определенные аспекты, такие как образ жизни, дикая природа и растения, природные образования, традиции и обычаи, культура, ценности и структуры, которые представляют страны, 193 страны были представлены на одном холсте. Состоящая в общей сложности более 5000 иллюстраций, выполненных с использованием методов монгольского искусства, произведение искусства несет в себе уникальные черты монгольского произведения искусства.

После представления произведения искусства некоторые части произведения искусства были проданы примерно за 350 миллионов тугриков ($ 123 тыс.). В частности, на рынке были проданы пять разделов произведений искусства, изображающих Сингапур, Великобританию, Венгрию, Австралию и город Нью-Йорк.

NFT*, (non-fungible token), также уникальный токен — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. Невзаимозаменяемый токен представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта — цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом). NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта.

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