ВОЗ и комиссия Lancet COVID-19 выделяют уроки, извлеченные из Монголии и Региона Западной части Тихого океана

CentralAsia (MNG) - Профессор Джеффри Д. Сакс, д-р Такеши Касаи и участники экспертной группы из Азиатско-Тихоокеанского региона изучили уроки подавления коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) на форуме, организованном сегодня Комиссией Lancet COVID-19 и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Спикеры из Монголии, Австралии, Камбоджи, Китая, Островов Кука, Фиджи, Японии, Новой Зеландии, Республики Корея, Сингапура и Вьетнама рассказали об опыте, который может помочь в следующем этапе реагирования на COVID-19.

Почти через год после начала пандемии COVID-19 большинству стран в Регионе Западной части Тихого океана ВОЗ удалось избежать крупномасштабной передачи инфекции среди населения. Хотя в 37 странах и регионах Региона проживает более четверти населения мира, на сегодняшний день в них зарегистрировано менее 1,4% подтвержденных случаев заболевания в мире.

Пока нет простого или однозначного объяснения относительного успеха Региона в подавлении передачи вируса, но из опыта стран в ответных мерах можно извлечь важные уроки. К ним относятся важность готовности и укрепления систем здравоохранения, а также жизненно важная роль тестирования и отслеживания контактов как части комплексных ответных мер общественного здравоохранения.

В других уроках учитывается роль коммуникации по вопросам здоровья в закреплении социальных норм вокруг защитного поведения, такого как ношение масок, мытье рук и физическое дистанцирование, а также важность региональной солидарности и «эффекта соседства» – страны Региона сравнивают себя с другими, которые стремятся подавить передачу.

«Есть много факторов, которые помогают объяснить, почему в нашем регионе дела обстоят относительно хорошо. Например, долгосрочные инвестиции и приверженность обеспечению готовности и наращиванию потенциала реагирования, тестирование и отслеживание контактов, связанные с сильными системами общественного здравоохранения, хорошими системами эпиднадзора из множества источников, сильной коммуникацией и региональной солидарностью. Ничто из этого не является уникальным для Региона Западной части Тихого океана, но они объединились в этом году уникальным образом, избавив нас от масштабов разрушений от этого вируса, которые мы в настоящее время наблюдаем в других частях мира. Но очевидно, что сейчас не время успокаиваться: пандемия еще далека от завершения, и то, как она будет развиваться на следующем этапе, зависит от наших индивидуальных и коллективных действий », - сказал д-р Такеши Касаи, директор Регионального бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана.

«Регион Западной части Тихого океана ВОЗ доблестно боролся с COVID-19, и в целом результаты превзошли результаты других регионов мира. Наша встреча стала важной возможностью оценить прогресс, поделиться знаниями и определить сохраняющиеся проблемы и лучшие стратегии для их решения», - сказал профессор Сакс, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета и председатель комиссии Lancet COVID-19.

В ходе форума высокопоставленные представители государств-членов подчеркнули роль нефармацевтических вмешательств, таких как ограничение передвижения, в подавлении передачи вируса. Они также подчеркнули важность поддержки сообществом мер общественного здравоохранения и установления и поддержания социальных норм в отношении индивидуального защитного поведения.

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