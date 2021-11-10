CU экспортирует 10 000 далгонов в формах «Squid Game» в Монголию и Малайзию

CentralAsia (MNG) - Продукция CU далгонa представлена в четырех различных формах: три из «Squid Game» и новое дополнение — сердце.

Сеть круглосуточных магазинов CU экспортирует 10 000 далгон, традиционных корейских леденцов из «Squid Game», в Монголию и Малайзию, сообщил ее оператор BGF Retail.

Далгонa, старомодная корейская конфета, сделанная с использованием сахара и пищевой соды, в мгновение ока стала сенсацией после успеха шоу Netflix.

В общей сложности 10 000 далгонов будут отправлены в Монголию и Малайзию, по 5 000 в каждую страну, сообщает BGF. Изделие будет иметь четыре разные формы — зонтик, звезду, сердце и треугольник — и будет продаваться по 2 доллара за штуку.

Экспорт осуществляется по просьбе местных компаний-партнеров, которые хотят ориентироваться на местных клиентов, которым трудно производить далгону самостоятельно, добавил BGF.

Корндог в форме кальмаров, выпущенный в CU Малайзии, был самым продаваемым продуктом быстрого приготовления в октябре, а корейские паровые булочки с начинкой из красной фасоли, продаваемые в CU Монголии с сентября, были проданы вдвое больше, чем традиционные монгольские пельмени, проданные в прошлом месяце, сообщает компания.

«CU в Монголии и Малайзии становятся платформами для «Корейской волны». Как магазин товаров первой необходимости в Южной Корее, мы продолжим активно расширять наш рынок за границу, чтобы поддержать индустрию корейской волны, экспортируя K-контент», - заявили в BGF Retail.

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