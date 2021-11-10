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Первый заместитель председателя палаты Катара встретился с министром иностранных дел Монголии

CentralAsia (MNG) -  Первый заместитель председателя Палаты Катара (ПК) Мохамед бин Ахмед бин Товар аль-Кувари встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэгом Батмөнхом.

На встрече были затронуты экономические и торговые связи между обеими странами и пути их расширения, содействие сотрудничеству между катарскими и монгольскими компаниями и инвестиционные возможности, доступные с обеих сторон.

Делегация проинформировала катарскую сторону об инвестиционном климате Монголии и таких перспективных секторах, как горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

Со своей стороны Батцэцэг заявила, что ее страна очень приветствует катарские инвестиции, указав, что во многих секторах есть множество возможностей, которыми могут воспользоваться катарские компании.

Она также упомянула возможность организации в первом квартале будущего года бизнес-форума в Катаре, который соберет вместе монгольских и катарских бизнесменов для изучения горизонтов сотрудничества и инвестиционных возможностей в обеих странах.

Аль-Кувари подчеркнул поддержку и поощрение палаты катарских бизнесменов к инвестированию в Монголию, отметив, что катарские инвесторы стремятся наладить новые инвестиции в дружественных странах.

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