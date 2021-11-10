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Новый посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик вручил верительные грамоты президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию совместных перспективных проектов в рамках генерального межправительственного соглашения о предоставлении экспортных кредитов, подготовку совместных мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

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