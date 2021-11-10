В Монголии культурная и творческая индустрия поддерживаются государственной политикой

CentralAsia (MNG) - 6 ноября в Монгольской национальной торгово-промышленной палате открылась выставка представителей творческой индустрии. Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ ознакомился с выставкой и провела встречу с представителями малого и среднего бизнеса и поставщиков услуг.

Во время выставки организаторы проверили всех участников на наличие сертификата о вакцинации против COVID-19, а также предоставили людям возможность принять участие в дополнительной третьей прививке вакцины на месте проведения выставки.

Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ заявил: «С 1 ноября разрешено проводить мероприятия в области культуры, искусства и спорта с 50-процентной вместимостью. В настоящее время правительство стремится понизить текущий уровень ограничений с «оранжевого» до «желтого», если 50 процентов целевой группы населения получит дополнительную дозу вакцины против COVID-19».

Правительство Монголии объявило, что творческая индустрия будет развиваться как один из ведущих секторов роста экономики страны, обеспечивая поддержку посредством политики. В связи с этим выставка была организована совместно Министерством культуры, Администрацией губернатора столицы и Центром поддержки малых и средних предприятий столицы. В рамках выставки было представлено 300 произведений и работ 100 субъектов творческой индустрии.

На сегодняшний день на 62 тысячах малых и средних предприятий Монголии занято 906 тысяч человек.

Подчеркнув, что сектор составляет 18,3 процента ВВП и 2,4 процента от общего объема экспорта, премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ сказал: «На заседании кабинета министров, которое состоялось 3 марта этого года, мы одобрили «Монгольская культура — монгольское богатство». комплексная программа. В его рамках будут проводиться работы по развитию творческой индустрии через соответствующую правовую базу, финансирование, инфраструктуру и технологии. Также будет создан инвестиционный фонд для поддержки индустрии культуры и творчества».

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