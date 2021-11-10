Польская журналистка, которой отказали во въезде в Узбекистан, вылетела в Турцию

CentralAsia (UZ) - Польская журналистка Агнешка Пикулицка-Вильчевска, которая 7-8-9 ноября простояла на холоде на узбекско-казахстанской границе из-за отказа во въезде в Узбекистан, улетела в Турцию.

9 ноября ее забрали из КПП «Жибек Жолы» – «Гишт-Куприк» и повезли в аэропорт Ташкента, откуда ее в принудительном порядке заставили вылететь в Турцию.

Власти Узбекистана пока не прокомментировали причину, по которой польскую журналистку не пустили в страну и заставили вылететь в Турцию.

Агнешка Пикулицка-Вильчевска – независимый журналист, которая пишет для изданий Guardian, Diplomat, Eurasianet и канала Al Jazeera. Последние три года она жила и работала в Ташкенте. 1 февраля этого года она заявила в Twitter'е, что за последние шесть месяцев МИД Узбекистана отклонил несколько ее запросов на продление аккредитации. Она говорила, что сотрудник министерства, занимающийся ее вопросом, домогался ее, в том числе через переписку в Сети.

А в июне узбекский МИД Узбекистана решил не продлевать ей аккредитацию, сославшись на предполагаемое нарушение законодательства журналисткой.

Пикулицка-Вильчевска ранее в интервью СМИ сообщила, что запрет на ее въезд в Узбекистан может быть связан именно с ее февральским заявлением, в котором она сообщила о «домогательстве» и «давлении» со стороны сотрудника узбекского МИДа.