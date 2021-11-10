В Монголии за сутки выявлено 950 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 950 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 369 541.

Из них 6440 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 303 случая были выявлены в регионах страны и 3 завозных случая говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 5 038 пациентов находится в легком, 5 022 — в тяжелом, 1 415 — в критическом и 248 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 11 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 767.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения