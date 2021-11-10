В Казахстане за сутки выявлено 1128 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область – 143;
- Карагандинская область – 140;
- город Алматы – 134;
- Павлодарская область – 127;
- город Нур-Султан – 125;
- Костанайская область – 102;
- Восточно-Казахстанская область – 77;
- Акмолинская область – 70;
- Алматинская область – 55;
- Западно-Казахстанская область – 27;
- город Шымкент – 24;
- Актюбинская область – 22;
- Атырауская область – 20;
- Кызылординская область – 19;
- Туркестанская область – 19;
- Жамбылская область – 12;
- Мангистауская область – 12.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 951 667 заболевших коронавирусом
Коронавирус в Казахстане
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