В Казахстане за сутки выявлено 1128 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область – 143;

- Карагандинская область – 140;

- город Алматы – 134;

- Павлодарская область – 127;

- город Нур-Султан – 125;

- Костанайская область – 102;

- Восточно-Казахстанская область – 77;

- Акмолинская область – 70;

- Алматинская область – 55;

- Западно-Казахстанская область – 27;

- город Шымкент – 24;

- Актюбинская область – 22;

- Атырауская область – 20;

- Кызылординская область – 19;

- Туркестанская область – 19;

- Жамбылская область – 12;

- Мангистауская область – 12.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 951 667 заболевших коронавирусом

Коронавирус в Казахстане

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