Президент Узбекистана пообещал повысить зарплату учителей и врачей до $1000 за 5 лет

CentralAsia (UZ) - Зарплату учителей и врачей высшей категории планируется довести до 1000 долларов в течение пяти лет, сообщил Шавкат Мирзиёев в инаугурационной речи.

В 2020 году в системе народного образования насчитывалось 13407 учителей высшей категории, это менее 2,8% от общего числа учителей. Для достижения озвученного показателя нужно увеличить их зарплату почти в 3,5 раза.

Глава государства заявил, что ежемесячная зарплата учителей высшей категории должна достичь 1000 долларов в эквиваленте к 2025 году.

Кроме того, в течение следующих пяти лет намечено в два раза увеличить ассигнования в медицину, в том числе довести заработную плату врачей высшей категории до 1000 долларов в эквиваленте.

«Наша цель — превратить национальное здравоохранение в высокоэффективную систему, способствующую качественному улучшению здоровья населения», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В Узбекистане по состоянию на 1 сентября зарплата учителя высшей категории составляет более 3 млн сумов ($280). Врачи этой же категории получают примерно аналогичную зарплату.

Для достижения показателя в 1000 долларов необходимо в течение пяти лет повысить зарплаты врачей в 2,5−3 раза, учителей — почти в 3,5 раза. Сейчас они растут в среднем на 15% в год.