Наивысшая концентрация пыли во время бури наблюдалась в Ташкенте - Узгидромет

CentralAsia (UZ) - Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) назвал регионы страны, где загрязнение воздуха пылью 4 ноября, когда наблюдалась пыльно-песчаная мгла, было самым высоким.

Узгидромет сообщил, что такое явление наблюдалось в стране впервые за 150 лет, т. е. за всю историю метеонаблюдений.

По данным синоптиков, 4 ноября на территорию Узбекистана осуществилось вторжение холодного воздуха с районов Урала.

«Под влиянием порывов ветра сильно иссушенный верхний слой почвы поднимался вверх, создавая эффект пыльно-песчаной мглы с ухудшением видимости до 100-200 м в ряде районов республики. Резко выросло содержание пыли в атмосферном воздухе», - отмечается в сообщении.

4 ноября максимальное значение по содержанию пыли в воздухе составило: в г.Гулистан, Алмалык 20 ПДК, Чирчик -26 ПДК, Ташкент – 33 ПДК, Бекабад – 18ПДК, Ангрен – 8 ПДК, г.Бухара – 14 ПДК, г.Навои – 8 ПДК, Самарканд – 4 ПДК, в Сариасия, Наманган , Ургенч, Фергана, Коканд порядка 2 ПДК.

В ночные часы низкая температура воздуха у поверхности земли препятствовала рассеиванию пыли в результате образовавшегося инверсионного задерживающего слоя в нижних слоях атмосферы.

Днем 5 и 6 ноября загрязнение атмосферного воздуха пылью стало снижаться и достигла уровня от 2 до 8 ПДК.

Днем 8 ноября загрязнение атмосферного воздуха в Республике лишь в отдельных городах превышало предельно допустимые значения : загрязнение не превысило предельно допустимых показателей, - отметили в ведомстве.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Ташкенте осуществлялись с автоматических станций мониторинга ежечасно. В других городах наблюдения проводились в дискретном режиме.