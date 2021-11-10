В Казахстане ревакцинация от COVID-19 начнется 22 ноября

CentralAsia (KZ) - Ревакцинация ранее привитых от коронавируса граждан начнется 22 ноября. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Ревакцинация стартует в два этапа. Чтобы в первую очередь были привиты лица из группы риска, до конца текущего года с учетом сроков первичной вакцинации ревакцинации подлежат уязвимые группы населения —медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур», — сказал Цой.

Второй этап будет проходить с января 2022 года.

По словам министра, с учетом начала массовой первичной вакцинации в апреле, все граждане республики, завершившие первичную вакцинацию, через 7-9 месяцев после завершения полного курса подлежат ревакцинации с января 2022 года.

«В связи с этим во втором этапе ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию. Прошу регионы организовать проведение ревакцинации с 22 ноября этого года лицам из группы риска с последующей ревакцинацией, остальных групп – в 2022 году», – отметил министр.

Он уточнил, что допускаются к ревакцинации без учета установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела к коронавирусу.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил обеспечить готовность прививочных пунктов, медицинских организаций и медицинских работников.

Также Цой рассказал о поставках вакцины Pfizer в Казахстан.

«В целях обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции, закуплено 4 млн 230 доз вакцины, что позволяет охватить 2 млн 115 тыс. человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет, беременные в сроке 16-37 недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов. Учитывая особенности хранения вакцины Comirnaty Pfizer, закуплено 34 единицы холодильного оборудования, которые поставлены в 16 регионов Казахстана. Кроме того, дополнительно закуплена 51 единица холодильного оборудования, поставка планируется до конца ноября во всех регионы», — сказал Алексей Цой.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения