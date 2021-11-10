Узбекистан выступил с национальным заявлением на климатическом саммите ООН в Глазго

CentralAsia (UZ) - 9 ноября в рамках участия в XXVI сессии Конференции стран-участниц рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов озвучил национальное заявление от имени страны.

В своем выступление он отметил увеличение частоты и географии пыльных бурь, усугубляющиеся проблемы деградации земель и сокращения водных ресурсов.

«В настоящее время на национальном уровне Узбекистан активно реализовывает комплексную Стратегию перехода на «зелёную» экономику, Программу развития возобновляемой и водородной энергетики. Ежегодно, включая 2021 год, в стране будет высаживаться 200 млн. саженцев. К 2030 году вдвое повысится энергоэффективность экономики, доля возобновляемой энергии составит не менее 25%», - сказал вице-премьер.

Узбекистан также заявил, что в рамках Парижского соглашения страна берёт на себя дополнительное обязательство о снижении выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35% до 2030 года к показателям 2010 года. Для достижения этой цели планируется разработать Национальную стратегию низкоуглеродного развития.

В следующем году в Приаралье, в городе Нукусе планируется проведение под эгидой ООН Международного форума высокого уровня по «зеленой» энергетике. Это событие станет важным шагом в реализации, одобренной в мае этого года Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.

Для обсуждения приоритетов международной экологической политики предлагается провести в Узбекистане в 2023 году 6-ой Ассамблеи ООН по окружающей среде высокого уровня.

Узбекистан также заявил о своей поддержке совместной декларации о лесах и землепользовании, принятой в ходе саммита в Глазго.