Первую партию вакцины Pfizer доставят в Алматы 10 ноября

CentralAsia (KZ) - Доставка первой партии вакцины Pfizer в Алматы ожидается 10 ноября, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе аэропорта Алматы сообщили о том, что, по предварительной информации, доставка первой партии вакцины Pfizer в город ожидается в 19:45. Вакцина будет доставлена рейсом компании Qatar Airways.

Pfizer на начальном этапе будет предназначена детям с 12 лет и беременным. После вакцинации детей и беременных Министерство здравоохранения рассмотрит другие категории граждан, которые смогут привиться этим препаратом.

Вакцина должна храниться при температуре -60-90 градусов. Ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов.

Ранее в Минздраве сообщили, что поставка вакцины Pfizer будет осуществлена с 8 по 14 ноября.

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