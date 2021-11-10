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В Минздраве Казахстана заявили, что вакцинировать детей от коронавируса будут в школах
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Вакцинация детей от коронавируса будет проходить в прививочных пунктах организаций образования. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Вакцинация будет проводиться только после добровольного информированного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и подростков», - добавил министр.

Он попросил премьер-министра поручить акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент совместно с министерствами обеспечить информирование педагогов, родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, подростков по вопросам вакцинации против коронавируса, а также обеспечить подготовку прививочных пунктов в соответствии с санитарными правилами, установку морозильного оборудования до поступления первой партии вакцины, соблюдение правил транспортировки, хранения и применения вакцин, подготовку медработников.

Детей будут прививать вакциной Pfizer.

«Для обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции закуплено 4 млн 230 доз вакцины, что позволяет охватить 2 млн 115 тыс. человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет, беременные в сроке 16-37 недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов. До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Comirnaty Pfizer в объеме 379 тыс. доз», - отметил министр.

Коронавирус в Казахстане
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