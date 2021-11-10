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Монголка Б.Мөнгөнтуул выиграла приз в Риге по блиц-шахматам

CentralAsia (MNG) -  Блиц-шахматный турнир был организован в честь 85-летия со дня рождения 8-го чемпиона мира по шахматам Михаила Таля во время турнира FIDE Grand Swiss, который проходил с 27 октября по 8 ноября 2021 года в Риге, Латвия.

На мероприятии монгольский гроссмейстер Б.Мөнгөнтуул выиграла приз для игрока с самым высоким рейтингом, набрав девять очков в 18 матчах.

Михаил Нехемьевич Таль (9 ноября 1936, Рига, Латвия — 27 июня 1992, Москва, Россия) — советский и латвийский шахматист, гроссмейстер (1957), восьмой чемпион мира по шахматам (1960–1961), чемпион мира по блицу (1988). По образованию филолог.

Заслуженный мастер спорта СССР (1960), шестикратный чемпион СССР (1957, 1958, 1967, 1972, 1974, 1978), чемпион Латвийской ССР (1953, 1965), восьмикратный победитель шахматных олимпиад в составе команды СССР, шестикратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион мира среди студентов в командном зачёте, победитель межзональных турниров (1958, 1964, 1979), турнира претендентов (1959), участник двух матчей на первенство мира и семи матчей претендентов, победитель 44 международных турниров, журналист, главный редактор (1960–1970) журнала «Шахматы» (латыш. «Šahs»), который издавался в Риге Госкомитетом спорта Латвийской ССР и республиканской шахматной федерацией.

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