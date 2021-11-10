Глава Pfizer заявил о возможной ежегодной ревакцинации людей от COVID-19

CentralAsia (CA) - Вакцинация от COVID-19 должна быть ежегодной, заявил глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в ходе виртуальной конференции. Одновременно Pfizer обратилась к национальному регулятору США с просьбой снять все ограничения по проведению ревакцинации среди людей старше 18 лет, пишет Bloomberg.

«Если бы я стал прогнозировать, то, вероятно, (защита) продлится год. Есть вероятность того, что это будет ежегодная вакцинация», - сообщил он.

Pfizer и ее партнер по производству вакцины BioNTech, как пишет Bloomberg, обратились к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой изменить существующее разрешение на экстренное применение вакцины и расширить право на третью дозу для всех граждан в возрасте 18 лет и старше. Применение третьей дозы вакцины людям со слабым иммунитетом в США одобрили в середине августа. Ее получателями стали граждане, которым проводят трансплантацию органов, или люди со схожим уровнем иммунитета. Разрешение на то, чтобы их препараты использовались в качестве бустерной дозы, тогда получили Pfizer-BioNTech и Moderna. Однако массовая ревакцинация для всех групп населения в США еще не стартовала.

Pfizer и BioNTech — единственные компании, представившие данные об эффективности бустерной вакцины в результате рандомизированного исследования, отвечающего медицинским стандартам, отмечает Bloomberg.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при этом выступают за проведение массовой ревакцинации только при условии, что все население мира будет обеспечено достаточными объемами препаратов для вакцинации первичной. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял о необходимости ввести запрет на ревакцинацию от коронавируса в обеспеченных странах, чтобы прививку смогли сделать как минимум по 10% населения каждой страны.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее заявляла, что людям с низким иммунным ответом необходимо ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через полгода после прохождения полного курса вакцинации. Аналогичные сроки назвал глава разработавшего «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, шесть месяцев — это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне и обеспечивают защиту, независимо от эффективности работы иммунитета.