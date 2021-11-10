Монгольский баритон великолепно сыграл роль вавилонского царя в опере «Набукко» в Вене

CentralAsia (MNG) - Э.Амартувшин успешно исполнил главного героя оперы Дж. Верди «Набукко» в Оперном театре в Вене, Австрия, 1, 6 и 9 ноября.

В октябре оперный певец, заслуженный артист Монголии Энхбатын Амартувшин ​​​​​​​стал лауреатом престижной премии International Opera Awards, которую также называют «оперным Оскаром». И Амартувшин был признан лучшим баритоном мира.

Амартувшин окончил Монгольский университет искусств и культуры в 2004-2009 годах под руководством заслуженного артиста Монголии, профессора Цэрэнпил Ерөө.

С 2009 по 2016 год работал солистом Государственного академического театра оперы и балета Монголии.

Амартувшин является лауреатом многих национальных и международных оперных конкурсов, включая Национальный конкурс молодых оперных певцов имени профессора Ичинхорлоо, Улан-Батор, Монголия (2009, II премия), Оперный конкурс «Байкал», Улан-Удэ, Россия (2011, I премия), XIV Международный конкурс им. Чайковского, Санкт-Петербург, Россия (2011, II место и приз зрительских симпатий лучшему певцу), Placido Domingo OPERALIA Пекин, Китай (2012, I премия, категория «Опера»; финалист, категория «Сарсуэла»).

Среди его ролей — партия Эскамильо в опере «Кармен» (муз. Бизе), Пролог и партия Тонио в опере «Паяцы» (муз. Леонкавалло), партия Алеко в опере «Алеко» (муз. Рахманинов), партия Чингис-Хана в опере «Чингис-Хан» (муз. Шарав), партия Онегина в опере «Евгений Онегин» (муз. Чайковский), партия Принца Елецкого в опере «Пиковая дама» (муз. Чайковский), партия Амонасро в опере «Аида» (муз. Верди), партия Графа ди Луна в опере «Трубадур» (муз. Верди), партия Риголетто и опере «Риголетто» (муз. Верди).

«Набукко», или «Навуходоносор» (итал. Nabucco) — опера Джузеппе Верди в 4 действиях, 7 картинах на либретто Т. Солера, основанная на событиях, описанных в Библии. (Набукко — сокращённая итальянская интерпретация имени царя Навуходоносора II). Именно эта опера, третья в творчестве Верди, принесла ему настоящую славу. В ней повествуется о бедствиях евреев, об их пленении вавилонянами, а затем отпущении на родину царём Вавилона Навуходоносором.

Премьера состоялась 9 марта 1842 года в театре «Ла Скала» в Милане. Первая постановка окончательной версии прошла в Театро Сан-Джакомо на Корфу в сентябре 1844 года.

В состав оперы входит знаменитый «хор евреев» Va, pensiero, sull’ali dorate — «Лети, мысль, на золотых крыльях».

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