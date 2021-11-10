В Узбекистане цены на морковь снизили в 5 раз и пообещали продержать на этом уровне до весны

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане морковь в ноябре подешевела в 4-5 раз по сравнению с июнем 2021 года. По прогнозам Министерства сельского хозяйства Узбекистана, цены на морковь сохранятся на этом уровне до нового урожая, который ожидается весной 2022 года.

Среди мер, принимаемых Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и соответствующими организациями для стабилизации цен на морковь: увеличение посевных площадей под этой культурой, посадка высокоурожайных сортов, а также внедрение технологий полива.

Сообщается, что стоимость 1 кг моркови в хозяйствах упала до 700-800 сумов (6,5-7,5 цента). Если на 20 июня средняя розничная цена 1 кг моркови составляла 6000-10 000 сумов, то сегодня (октябрь-ноябрь 2021 г.) она упала до 2000 сумов. Средняя закупочная цена составляет порядка 1000-1500 сумов ($0,09-$0,14) за 1 кг моркови.

В этом году морковь не раз оказывалась в центре внимания из-за изменения цен, в основном из-за того, что весной 2021 года созревание «ранней моркови» задерживалось почти на месяц.

К лету ситуация с ценами на морковь полностью стабилизировалась. В конце лета - начале осени Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан запустило дисконтные ярмарки для населения по принципу «от поля до потребителя». Они могли продавать морковь и другие основные сельскохозяйственные продукты по низким ценам, потому что они привозились на рынок с самого поля.

В 2021 году морковь была посеяна на 124,4 тыс. Га (на 18,2 тыс. Га больше, чем в прошлом году) во всех категориях хозяйств. Из более чем 2 млн тонн урожая в 2021 году (уборка ведется) большая часть направляется на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

При этом 140 тысяч тонн моркови, собранной со «второстепенного урожая», будут зарезервированы для населения в зимне-весенний период, а часть «поздней» моркови будет перерабатываться на базе десятков специализированных предприятий с общая мощность 250-300 тысяч тонн (в 2020 году - 110 тысяч тонн моркови отправлено на переработку, то есть сушку, шоковую заморозку).

По данным Минсельхоза РУз, годовая потребность в моркови в стране составляет 700-800 тысяч тонн (по медицинским нормам годовая потребность на одного человека составляет около 20 кг). Доля морковной продукции в потребительской корзине составляет 0,4%.

В 2021 году объем экспорта моркови значительно увеличился за счет увеличения спроса и закупочных цен на эту сельскохозяйственную продукцию в зарубежных странах. Всего на 1 ноября 2021 года экспортировано 50,5 тыс. Тонн моркови, что на 17% (43,4 тонны) больше, чем за аналогичный период прошлого года. 65% экспортированной моркови пришлось на апрель-июнь, сезон «раннего созревания».

В 2021 году морковь на сумму 7,6 миллиона долларов была экспортирована в 9 стран: в основном в Республику Казахстан - 30,5 тысячи тонн (4 миллиона долларов), в Кыргызскую Республику - 16,5 тысячи тонн (2,8 миллиона долларов)., 3000 тонн (долларов). 704000) в Российскую Федерацию, а также в Таджикистан, Беларусь, Чехию, Украину, Республику Корея и ОАЭ.