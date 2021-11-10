В Узбекистане по одной дозе препарата от коронавируса получили 69% населения, подлежащего вакцинации

- Узбекистан, общество
- 12:16, 10 ноября 2021
- Просмотров: 505
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 9 ноября по всей стране было введено 323 616 доз вакцины против COVID-19.
Из них: на первом этапе - 184 874 человека, на втором - 82 717, на третьем - 56 025.
По данным Минздрава РУз, на сегодняшний день в стране использовано 28 494 503 дозы вакцины. Из них: на первом этапе - 14 834 189, на втором - 9 049 573, на третьем - 4 610 741.
Показатель вакцинации первой дозой составляет 69,1% населения, подлежащего вакцинации.