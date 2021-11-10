Создатели «Спутника V» разрабатывают препарат из антител для лечения COVID-19

CentralAsia (CA) - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — сказал Гинцбург.

При этом испытания препарата уже вскоре начнутся, подчеркнул он.

«В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем», — заключил ученый.

Гинцбург анонсировал создание российского лекарства на основе антител в конце декабря прошлого года. Тогда он выразил надежду, что испытания начнутся осенью 2021 года. По его словам, препарат планируется создать для использования на капельнице, эффект от которой будет ожидаться спустя 7–10 дней. Причем, продолжил Гинцбург, сотрудники центра планируют сделать так, чтобы до выработки пациентом собственных антител ему хватило бы поставить 1–2 капельницы.

«Обычные антитела быстро выводятся почками. А вот сотрудники института Гамалеи знают, как сделать такие антитела, чтобы они циркулировали в крови 7–10, а то и более дней. Это уже будет называться лекарственным препаратом», — добавил он.

Гинцбург также сообщил, что цена за лекарство на основе антител получится в разы больше цены вакцины. «С вакциной вообще нельзя сравнивать, вакцина во многие разы дешевле этого препарата. И с точки зрения производства, и с точки зрения конечной цены», — подчеркнул он.