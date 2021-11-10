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В Монголии проживают 1472 иностранных инвестора и 1888 иммигрантов

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 8 ноября в Монголии проживают 16 642 иностранных гражданина из 123 стран с целью временного визита по служебным и частным причинам.

В частности:

  • По работе - 206.
  • Инвесторы - 1472
  • Сотрудники - 5802
  • Семейные правоотношения - 6240
  • На учебу - 676
  • Иммигрантов - 1888
  • Временно-пребывающие - 358

В октябре 149 иностранцам были выданы визы, 691 гражданин получил вид на жительство в Монголии и 10 иностранцам из 6 стран были выданы электронные визы.

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