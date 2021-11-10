В Монголии проживают 1472 иностранных инвестора и 1888 иммигрантов

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 8 ноября в Монголии проживают 16 642 иностранных гражданина из 123 стран с целью временного визита по служебным и частным причинам.
В частности:
- По работе - 206.
- Инвесторы - 1472
- Сотрудники - 5802
- Семейные правоотношения - 6240
- На учебу - 676
- Иммигрантов - 1888
- Временно-пребывающие - 358
В октябре 149 иностранцам были выданы визы, 691 гражданин получил вид на жительство в Монголии и 10 иностранцам из 6 стран были выданы электронные визы.
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