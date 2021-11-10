На юге Кыргызстана задержан лидер «Хизб ут-Тахрир» по Узбекистану

CentralAsia (UZ) - На юге Кыргызстана, в городе Ош, задержан ответственный за деятельность религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» по Узбекистану, сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

«4 ноября 2021 года на территории Оша был задержан разыскиваемый правоохранительными органами Узбекистана Ш.Ш., который являлся ответственным за деятельность религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" по Узбекистану. Он также активно занимался со своими единомышленниками подпольной деятельностью по созданию и укреплению структур "Хизб ут-Тахрир" в южных регионах Кыргызстана»", – говорится в сообщении кыргызского ведомства.

Силовики установили, что задержанный скрывался на территории Кыргызстана по поддельным документам личности.

Мужчина находится под стражей, ведется следствие.