Правительство Японии ушло в отставку

CentralAsia (CA) - Правительство Японии ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.

Этот кабинет сформировали 4 октября после избрания на пост премьер-министра Фумио Кисиды. Но уже 14 октября нижнюю палату парламента распустили в связи с истечением срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы нового состава.

Несмотря на прогнозы, пророчившие правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) если не поражение, то значительное сокращение депутатских мест из-за ошибок в проведении вакцинации и экономических мер, ей удалось получить большинство голосов.

По итогам выборов ЛДП получила 261 депутатское место из 465, что дало ей более половины голосов, а также так называемое «абсолютное стабильное большинство» — это позволит ей назначать не только глав профильных комитетов нижней палаты парламента, но и обеспечить себе в них более половины мест.

Таким образом, несмотря на то что результаты для победившей партии оказались хуже, чем в 2017 году, когда у нее было 276 мест, они оказались лучше прогнозов. Партнер ЛДП по коалиции партия «Комэйто» получила 32 депутатских портфеля вместо 29 четыре года назад.

В среду состоится особая сессия парламента, на которой должны выбрать нового премьер-министра. За счет того, что ЛДП обладает большинством, пост 101-го премьера, согласно ожиданиям, снова займет Фумио Кисида. Затем он назовет состав своего второго кабинета, в который войдут почти все министры из предыдущего. Исключение составит только министр иностранных дел: Тосимицу Мотэги стал генеральным секретарем партии, а его место займет Ёсимаса Хаяси.

Вечером того же дня «новоиспеченный» премьер-министр Кисида пройдет церемонию утверждения императором, а затем даст первую в качестве 101-го главы кабинета пресс-конференцию. Как ожидается, премьер-министр уделит особое внимание мерам по борьбе с коронавирусом и пакету мер по восстановлению экономики, объем которых оценивается в 30 трлн иен (265 млрд долларов). Пакет мер планируется сформировать к 19 ноября. Для реализации пакета экономических мер Кисида намерен до конца года провести через парламент дополнительный бюджет на этот финансовый год.

Сессия парламента продлится с 10 по 12 ноября. Затем, как ожидается, парламент вновь созовут на внеочередную сессию.