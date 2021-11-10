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В Узбекистане 60% населения планирует взять кредиты, - ЦБ

CentralAsia (UZ) -  ЦБ Узбекистана провел опрос среди населения и выяснил, сколько процентов респондентов живут на заработную плату, без дополнительных источников дохода.

По данным финансового регулятора Узбекистана, 70% опрошенных живут только на зарплату, которая не превышает 7 млн сумов ($650). 15% граждан получают прибыль с предпринимательства и 3,4% населения живет на деньги, поступившие из-за рубежа.

Согласно опросу, 60% респондентов планируют в ближайшее время взять кредит. Во втором квартале потребность в получении кредита ощущали граждане с доходом от одного до трех миллионов сумов, а сейчас потребность в кредитовании появилась у граждан с доходом от 3 до 7 млн. Средства на выделение кредитования для граждан будут увеличены в 1,5 раза.

Центробанк отмечает, что граждане в основном планируют потратить кредиты на лечение, покупку автомобиля, дома и мебель.

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