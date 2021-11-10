В Таджикистане выявлено 2 новых случая COVID-19

- Таджикистан, общество
- 14:06, 10 ноября 2021
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане зарегистрировано два новых случая инфицирования коронавирусом в период с 8 на 9 ноября, передает оперативный штаб.
Также, 2 человека выздоровели от COVID-19.
В целом, с начала выявления первых случаев инфицирования коронавирусом (30 апреля 2020 года) до 9 ноября 2021 года в стране зарегистрированы 17 тыс. 88 человек, инфицированных COVID-19.
Из общего количества зараженных до указанной даты (9 ноября) вылечено 16 тыс. 962 человека, скончались от COVID-19 124 человека.
Коронавирус в Таджикистане
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