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В Таджикистане выявлено 2 новых случая COVID-19

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане зарегистрировано два новых случая инфицирования коронавирусом в период с 8 на 9 ноября, передает оперативный штаб.

Также, 2 человека выздоровели от COVID-19.

В целом, с начала выявления первых случаев инфицирования коронавирусом (30 апреля 2020 года) до 9 ноября 2021 года в стране зарегистрированы 17 тыс. 88 человек, инфицированных COVID-19.

Из общего количества зараженных до указанной даты (9 ноября) вылечено 16 тыс. 962 человека, скончались от COVID-19 124 человека.

Коронавирус в Таджикистане
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