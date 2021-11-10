Кыргызстан намерен присоединиться к агропоездам Узбекистана для экспорта продукции в Россию

CentralAsia (UZ) - Кыргызстан хотел бы использовать возможности поезда «Агроэкспресс», который позволяет оперативно доставлять узбекскую сельхозпродукцию в Россию. Об этом в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» рассказал глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.

«Узбекистан смог на сегодня решить вопрос о возможности запуска агропоездов в Россию. Мы хотим туда и свои вагоны прицеплять», - коротко сказал он.

Кыргызстан вместе с Россией состоит в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который предполагает свободное перемещение товаров по территории всех членов организации. На практике страны продолжают применять ограничительные меры в отношении партнеров по организации. Наибольшие споры у Кыргызстана возникают с Казахстаном, через территорию которого республика экспортирует свои товары в Россию. Узбекистан в ЕАЭС не состоит.

Поезд «Агроэкспресс» из Ташкента в Москву, как ранее сообщалось, будет запущен в середине ноября. Казахстан также присоединился к проекту. Первый поезд доставит из Узбекистана в Москву различные овощи и фрукты. Сельскохозяйственная продукция будет сначала доставляться в Казахстан и далее - в Россию.

По словам министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова, такая система обеспечит быструю и оперативную доставку продукции в Россию.

В настоящее время «Агроэкспресс» из Москвы в Ташкент возит пшеницу, муку и мясные продукты.

В конце сентября Минэкономразвития России объявило, что экспериментальный проект «Агроэкспресс» будет запущен в ноябре, а полностью он заработает в декабре текущего года.